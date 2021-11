“Nederlandse kroonprinses Amalia volgt nu al geheime stage in het buitenland”

Royalty Gravinflu­en­cer Eloise heeft een lief: “Ik ben zo happy”

Cupido heeft de weg gevonden naar het Nederlandse koningshuis. Gravin en influencer Eloise van Oranje (19) is tot over haar oren verliefd. Dat verklapt de oudste dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien in het LINDA.meiden Winterboek, een blad voor jonge vrouwen in Nederland. Wie de gelukkige is, blijft voorlopig geheim. “Het voelt echt zo goed, maar ik wil er niet te veel over vertellen.”

