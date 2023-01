Nederlandse kroonprinses Amalia slachtoffer van bodyshaming: “Haar lichaamstaal toont dat ze zich bewust is van de verwerpelijke opmerkingen”

Royalty Pin-upmodel doet boekje open over dronken nacht met prins Harry: “Hij was als een beest”

In zijn biografie ‘Reserve’ neemt prins Harry (38) geen blad voor de mond. Hij doet uit de doeken hoe hij zijn maagdelijkheid verloor, schrijft zonder schaamte over zijn penis en deelt straffe anekdotes van toen hij nog een feestbeest was. Spraakmakende verhalen, al krijgt de prins nu een koekje van eigen deeg: het Britse model Nicola McLean (41) beleefde naar eigen zeggen een “wilde dronken nacht” met de prins - terwijl ze getrouwd was - en is niet van plan om daarover te zwijgen. “Harry stak zijn hand uit en pakte me plots vast.”

30 januari