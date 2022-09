Nederlandse koninklijke familie uitgejouwd tijdens Prinsjesdag

De derde dinsdag van september wordt in Nederland traditioneel Prinsjesdag genoemd. Het staatshoofd spreekt dan in een Verenigde vergadering van de Staten-Generaal de troonrede uit. Daarin geeft de regering in algemene bewoordingen aan wat het beleid zal zijn voor het komende jaar. Die dag gaat doorgaans gepaard met heel wat festiviteiten, al klinkt er dit jaar vooral veel protest. Tijdens de optocht waarin het vorstenpaar in de zogenaamde Glazen Koets doorheen het centrum van Den Haag reed, was naast gejuich ook veel boegeroep te horen. Op meerdere plekken langs de route stonden demonstranten met omgekeerde Nederlandse vlaggen. Tegenstanders van het beleid van de regering hebben de afgelopen tijd veel zo’n vlaggen opgehangen. Het gaat dan onder meer om boeren die tegen het stikstofbeleid zijn, maar bijvoorbeeld ook tegenstanders van coronamaatregelen en het huidige energiebeleid.

Volledig scherm Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en kroonprinses Amalia op het balkon van Paleis Noordeinde. © Brunopress

In een uitgebreide Troonrede probeerde Willem-Alexander later de gemoederen te sussen. "Het is pijnlijk dat steeds meer mensen moeite hebben om hun rekeningen te betalen”, vertelde hij. De vorst zei vervolgens dat er een "ongekend fors" maatregelenpakket van 18 miljard euro wordt uitgetrokken om vooral de lagere en middeninkomens tegemoet te komen. "Maar zelfs daarmee kunnen niet alle prijsstijgingen voor iedereen volledig worden gecompenseerd." Willem-Alexander vertelde ook dat de regering werkt aan een prijsplafond voor energie. Er komen structurele inkomensverbeteringen voor lage en middeninkomens, en vanaf 1 januari 2023 gaan het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen met 10 procent omhoog.

Het boegeroep komt niet geheel als een verrassing, want enkele maanden geleden bleek uit het jaarlijkse ‘Koningsdagonderzoek’ van nieuwsprogramma ‘EenVandaag’ dat Nederland nog nooit zo weinig vertrouwen had in het koningshuis. Slechts een kleine meerderheid (56 procent) toonde zich toen voorstander van de monarchie, het laagste percentage ooit gemeten. “Veel ondervraagden vinden het hoog tijd dat hij leert van zijn fouten en vaker naast zijn volk staat in plaats van erboven, zeker in crisistijd”, stelde ‘EenVandaag’ over de koning. Bijna 60 procent gaf ook aan dat ze de dotatie die hij jaarlijks ontvangt te hoog vinden. Willem-Alexander krijgt ongeveer 1 miljoen euro aan inkomen, plus 5,1 miljoen voor personeel en onkosten.

De goedkope outfit van prinses Amalia

Het werd zo ook een Prinsjesdag in mineur voor prinses Amalia, die voor het eerst op de voorgrond trad tijdens de ceremoniële festiviteiten. Zo was ze aanwezig toen haar vader de Troonrede voorlas en reed ze met haar ouders mee in de Glazen Koets. Daarna keerden ze samen terug richting paleis Noordeinde, waar de traditionele balkonscène op het programma stond. Ook daar weerklonk boegeroep.

Amalia zelf zag er wel stralend uit. Volgens de Nederlandse royaltywatcher Rik Evers droeg de kroonprinses een jurk die ze kocht bij internetwinkel Asos. Prijskaartje: 96 euro. “Geen dure designeroutfit dus”, schrijft de reporter op Twitter. “Bovendien heeft ze haar hoedje en tasje geleend van haar mama en draagt ze juwelen die al lang in de familie zijn.” Met de keuze van haar ‘goedkope’ outfit lijkt Amalia dus rekening te houden met de crisis die veel Nederlanders in hun portemonnee voelen.

Volledig scherm Prinses Amalia mocht voor het eerst mee in de Glazen Koets. © ANP

Volledig scherm Koningin Maxima zwaait naar het publiek. © ANP

Volledig scherm De koets trok doorheen de straten van Den Haag. © ANP

Volledig scherm Willem-Alexander leest de troonrede voor. © ANP

