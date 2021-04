Nederlandse gravin Eloise van Oranje onder vuur na coronafeestje in het park

Royalty Is prinses Anne de ‘racisti­sche royal’ waar Meghan Markle het over heeft? “Ja, maar het gaat om een misver­stand”

2 april Prinses Anne, dochter van Queen Elizabeth, zou misschien de royal zijn de racistische vragen stelde over de geboorte van baby Archie. Lady Collin Campbell (71), een royalty-expert die ooit getrouwd was met een neef van de Queen, meent dat Anne degene is die door Harry en Meghan wordt beschuldigd in hun interview met Oprah.