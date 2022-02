Nederlands koningspaar viert huwelijksverjaardag: de hoogtepunten van 20 jaar Willem-Alexander en Máxima op een rijtje

Het Nederlandse koningspaar is vandaag exact twintig jaar getrouwd. Willem-Alexander en Máxima staan erom bekend een oersterk duo te vormen, maar hoe leerden de twee elkaar eigenlijk kennen? En wat is er in die twintig jaar gebeurd?

Koning Willem-Alexander en Máxima leren elkaar in 1999 kennen in Sevilla. Máxima woont en werkt op dat moment in New York als econoom. De twee zien elkaar voor het eerst op een feest, maar hebben meer nodig dan die ene ontmoeting. Een paar maanden later stellen ze elkaar voor aan vrienden en familie. In januari 2001 gaat Willem-Alexander op zijn knie en vraagt hij Máxima ten huwelijk.

Twintig jaar later doet hij dat nog eens over, opnieuw op de bevroren vijver van Huis ten Bosch in Den Haag.

Op 2 februari 2002 zien miljoenen mensen hoe Máxima en Willem-Alexander elkaar het jawoord geven in Amsterdam.

Bijna anderhalf jaar later, in juni 2003, maakt het koppel bekend dat ze hun eerste kindje verwachten. Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria wordt op 7 december geboren.

In juni 2005 verwelkomt het koningspaar Alexia Juliana Marcela Laurentien. Bijna twee jaar later, in april 2007, komt daar ook nog eens zusje Ariane Wilhelmina Máxima Ines bij. Met drie dochters is het gezin compleet.

Volledig scherm Koning Willem-Alexander en koningin Máxima met hun dochters prinses Amalia, prinses Alexia en prinses Ariane. © Photo News

In 2013 is het aan Willem-Alexander om de troon over te nemen van zijn moeder Beatrix. Hij wordt op 30 april ingehuldigd en mag zich vanaf dan Koning der Nederlanden noemen, Máxima wordt koningin.

De twee praten weinig over hun privéleven en hun relatie, maar tijdens een interview met Matthijs van Nieuwkerk in 2021, naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van Máxima, laat de koningin een andere kant van zichzelf zien. Over haar man vertelt ze: “Hij is mijn anker. Hij houdt mij scherp en hij prikkelt mij om mijn werk te doen. Tegelijkertijd houdt hij mij vast. Die combinatie vind ik fantastisch. We hebben het heel fijn samen, met onze kinderen. Heel veel humor, een enorme steun.”

Volledig scherm Prinses Máxima en prins Willem-Alexander kussen op het balkon van de NIeuwe Kerk na de inzegening van hun huwelijk in Amsterdam. © ANP