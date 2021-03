Nederlands koningspaar liep enorme imagoschade op tijdens corona: “De roep om de afschaffing van de monarchie wordt steeds groter”

Royalty Prins Harry en Meghan achterna? Koningin Paola gooit alles op tafel in nieuwe docu: “Het paleis werkt hier niet aan mee”

26 februari Werd koningin Paola (83) geïnspireerd door de plannen van de Britse prins Harry en Meghan Markle om in een tv-interview haar verhaal te vertellen? Het zou zowaar kunnen, nu blijkt dat er in alle stilte gewerkt wordt aan een nieuwe documentaire rond de echtgenote van koning Albert. Later dit najaar zal de 83-jarige Paola “onomwonden” haar levensverhaal vertellen op het kleine scherm, iets wat nooit eerder is gebeurd in ons land. Voelen koning Filip en koningin Mathilde het zweet nu uitbreken?