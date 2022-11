Nederlands koningspaar geeft update over veiligheid van prinses Amalia: “Het is niet makkelijk voor haar”

Royalty“Het is niet makkelijk, maar naar omstandigheden gaat het goed.” Tijdens een staatsbezoek aan Griekenland gaven de Nederlandse koning Willem-Alexander (55) en koningin Máxima (51) een update over hun dochter, kroonprinses Amalia (18). Vorige maand raakte bekend dat zij niet op kot kon in Amsterdam omdat ze bedreigd wordt.

"Het gaat goed, maar natuurlijk is de situatie wel frustrerend en niet eenvoudig", aldus Máxima over Amalia. “Gelukkig houdt ze zich erg moedig. Maar op een gegeven moment moeten we wel de beslissing maken over wat we gaan doen en hoe lang het gaat duren. Dat neemt niet weg dat we heel trots op haar zijn.” Willem-Alexander voegt daaraan toe dat de eerste examenperiode van z’n dochter erg goed verlopen is.

Amalia begon deze zomer aan een studie ‘Politics, Psychology, Law and Economics’ in Amsterdam. De Nederlandse kroonprinses zou op kot gaan, maar die verhuis was van korte duur. Half september meldde ‘De Telegraaf’ namelijk dat de politie vermoedens had dat er een ontvoering werd voorbereid op Amalia door Ridouan Taghi, het kopstuk van de zogenaamde ‘Mocro Maffia’. Sindsdien woont de dochter van Willem-Alexander en Máxima opnieuw thuis en staat ze onder zware beveiliging. “Af en toe toe vind ik het wel fijn dat ze weer zo dicht bij ons is”, aldus de koningin nog. “Maar eigenlijk is dat niet wenselijk voor een jongedame van bijna negentien."

Willem-Alexander voegt eraan toe dat het met voor de jongere zussen van Amalia eenvoudiger is. "Alexia zit in Wales, maar nu even niet vanwege de vakantie, en Ariane zit gewoon op school in Den Haag. Zij heeft een standaardleven met vriendinnen", aldus de koning. “Beide meisjes gaan flierefluitend door het leven.”

