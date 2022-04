Nederland, Spanje én zelfs Australië: docu over prinses Delphine aan meerdere landen verkocht

Naast Nederland gaat HBO Max de documentaire ook uitzenden in Spanje, Portugal, Andorra en Scandinavië. Het blijft bovendien niet bij enkel en alleen Europa. Vanaf 23 zal ‘Delphine: mijn verhaal’ ook in Australië te zien zijn. In de driedelige reeks vertelt prinses Delphine van Saksen-Coburg voor het eerst op televisie haar eigen unieke levensverhaal. Ze getuigt exclusief over alle fasen en emoties in haar leven en stelt haar eigen fotoarchief en familiealbums ter beschikking. Ook haar partner, moeder, vrienden, maar ook haar advocaten, journalist Mario Danneels, paleismedewerkers en vrienden uit de kunstwereld krijgen het woord over deze koninklijke saga.

In ‘Delphine, mijn verhaal’ vertelt de prinses onder meer over de band tussen Albert en haar moeder. “Ik herinner me dat hij en mijn moeder veel met elkaar belden, soms hele dagen. Hij was een lieve, goede vriend uit België die mijn moeder heel gelukkig maakte. En mij ook, maar ik wist niet dat hij mijn vader was.” Daarnaast blikt de prinses terug op het moment waarop ze ontdekt wie haar vader is. Pas wanneer ze zeventien jaar is, vertelt mama Sybille haar de waarheid. “Ik hield wel van het karakter van Albert, dus ik was opgelucht dat ik zijn dochter was”, klinkt het onder meer. Ook mama Sybille zelf reageert in de documentaire op die bewuste dag. “Mijn dochter vond het niet erg om de waarheid te horen. Ze was niet geschokt. Ik denk dat ze het zelf moet aangevoeld hebben.”