Nazi-uniform prins Harry zal te zien zijn in 'The Crown’

Toen prins Harry al die jaren geleden gefotografeerd werd in zijn halloweenkostuum was de koninklijke familie er snel bij om zich te excuseren. De Britse royal zelf haalde het incident echter pas enkele maanden geleden voor het eerst aan in de Netflixdocu ‘Harry + Meghan’. Daarnaast beweerde de hertog van Sussex in zijn biografie ‘Reserve’ dat zijn broer prins William en zijn schoonzus Kate Middleton zijn outfit hilarisch vonden.

“Het is één van de meest beschamende momenten uit zijn leven”, aldus een insider. “Oudere generaties zullen zich ongetwijfeld het artikel en de foto uit ‘The Sun’ herinneren, maar voor veel jongeren kwam het nieuws in december aan als een verrassing.” De bron in kwestie had daarnaast nog het volgende te zeggen. “Harry heeft op Netflix enkele uitspraken gedaan over racisme in het Verenigd Koninkrijk en over de vooroordelen binnen de koninklijke familie. Het is dus nogal ironisch dat Netflix degene is die het incident ter sprake zal brengen.”

Emotionele scène

Eind vorige week doken er al enkele opvallende beelden op van ‘The Crown’. Studenten aan de London School of Economics waren getuige van de opnames van een emotionele scène. Op de beelden is te zien hoe actrice Staunton als de Queen toekijkt hoe haar portret naar beneden wordt gehaald. Wat later wordt het portret van haar zoon Charles omhoog gehesen. Waar de scène specifiek over gaat en in welke tijdsperiode deze plaatsvindt, is niet geweten. Volgens de makers van de reeks zal het zesde en laatste seizoen plaatsvinden in de jaren 2000.

KIJK. ‘The Crown’ filmt scène waarin de Queen lijkt toe te kijken terwijl haar zoon de troon overneemt.

LEES OOK: