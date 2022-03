Nadat hij 14 vliegtuigen vol kunst liet arriveren: vestigt omstreden Thaise koning zich definitief in Duitsland?

Royalty Bizarre 'seksregels' en bodyguards in horrorcel: omstreden Thaise koning veroor­zaakt weer ophef

De Thaise koning Maha Vajiralongkorn (69), die door het leven gaat als Rama X, zorgt opnieuw voor opschudding. Niet alleen zijn er zeer onheilspellende berichten over het lot van zijn persoonlijke bodyguards nadat een vrouw erin geslaagd was om zijn auto te bestormen, ook doken er inmiddels afdrukken op van uiterst bizarre ‘seksregels’ die de koning zijn volk in Thailand wil opleggen. “Meer seks is meer problemen”, klinkt het onder meer. En dat terwijl de vorst zélf omringd wordt door een harem van 25 minnaressen in Duitsland, voor wie hij zelfs een ‘kamer van plezier’ liep opzetten.

8 februari