Nachtmerrie voor de politiediensten, met peperduur prijskaartje: VK staat op scherp voor kroning Charles III

Dag per dag, uur per uur: dit is het exacte programma van het kronings­week­end van Charles III

Voor het eerst in zeventig jaar tijd vindt er in het Verenigd Koninkrijk een kroning plaats, en dat gaat uiteraard gepaard met heel wat rituelen festiviteiten. Hier ontdekt u dag per dag, uur per uur (onze tijd) wat er op de planning staat tijdens het ravissante kroningsweekend van koning Charles III.