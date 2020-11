Naast Diana komt ook lijdensweg van prinses Margaret aan bod in ‘The Crown’: “Ze worstelde met loodzware fysieke én mentale problemen”

Vanaf de zevende aflevering dit seizoen, ‘The Hereditary Principle’, zien we hoe de gezondheid van prinses Margaret de slechte kant op gaat. Voordien kenden we haar als ‘de prinses die eigenlijk koningin had moeten zijn’, de meest gewilde gast op elk feestje, en de royal met het scherpste gevoel voor humor. Dat verandert, wanneer de sigaretten die ze steevast in haar hand heeft op elk moment, zich tegen haar beginnen te keren. In de aflevering zien we hoe ze plots bloed begint op te hoesten tijdens een etentje met haar zus, Queen Elizabeth. Vervolgens moet Margaret een ingrijpende longoperatie ondergaan, om een deel van het orgaan te laten verwijderen. Haar verzwakte toestand - én het feit dat ze steeds minder nuttige bezigheden krijgt aangeboden binnen het koningshuis - haalt ook haar mentale welzijn onderuit. Uiteindelijk besluit de trotse Margaret, die niet echt in therapie gelooft, om toch met een psycholoog te gaan praten.