Na zoveelste aanval van Harry en Meghan: hoelang houdt prinses Kate dit nog vol?

RoyaltyWat een triomftocht had moeten zijn, is op een regelrechte nachtmerrie uitgedraaid. Het bezoek van prins William (40) en prinses Catherine (40) aan de VS werd vanaf hun aankomst overschaduwd. Eerst door een racisme-rel, en voor die storm was gaan liggen, deden Harry (38) en Meghan (41) nog een serieuze duit in het zakje. Niet één, maar drié keer gingen ze met de aandacht lopen tijdens het verblijf van hun (schoon)familie in Boston. En opnieuw lijkt Kate de kop van Jut.