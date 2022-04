Na zorgwekkend incident: extreme beveiliging aan nieuwe school van 15-jarige Japanse prins

Ook zouden er volgens bronnen 24 uur per dag twee bewakers bij de ingang staan en zijn op de muur rondom de school metalen ‘spikes’ aangebracht. Bovendien werd de officier die verantwoordelijk is voor de bewaking van de keizerlijke familie aangesteld als hoofd van het politiebureau van het district waar de school onder valt. Een buurtbewoonster zegt aan de Japanse krant dat ze vorige maand zag hoe een agent het pad dat naar de school leidt controleerde op verdachte voorwerpen. Maar volgens een ingewijde dichtbij het Japanse hof zou de 15-jarige Hisahito aanvankelijk niet zelf om deze extra veiligheidsmaatregelen hebben gevraagd, omdat hij bezorgd was over de mogelijke impact op het leven van de omwonenden.

Eerder incident

De extra beveiliging zou te maken met een incident in 2019, dat de keizerlijke familie “shockeerde”. Toen wist een indringer de toenmalige school van de prins binnen te dringen. Op het bureau van Hisahito - die toen niet in de klas was - liet de man twee messen achter. Hij zou het voornemen hebben gehad om de prins, sinds de troonswisseling tweede in de lijn van troonopvolging, iets aan te doen. De 56-jarige verdachte werd enkele dagen later gearresteerd en uitte naar verluidt tijdens de ondervragingen zijn afkeer van de keizerlijke familie.