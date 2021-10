Na zorgen over gezondheid: Queen Elizabeth komt niet naar klimaattop

Royalty Prins Charles trots op kleinzoon George na inzet voor het klimaat

18 oktober Prins Charles (72) is enorm trots op zijn 8-jarige kleinzoon George. De oudste zoon van prins William en Kate is erg begaan met de staat van de wereld. Iets waar zijn grootvader echt naar opkijkt. “Toen ik zo oud was als hem, hadden mensen nog geen idee van de schade die ze aanrichtten.”