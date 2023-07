Na zijn Royal Lodge: prins Andrew dreigt nu ook nog een andere woning te verliezen

Balmoral Castle, gelegen in Aberdeenshire (Schotland), is deze zomer tot 16 augustus open voor het publiek. In vergelijking met andere jaren is het optrekje dus twee weken langer te bezichtigen. “Het landgoed kan zo rekenen op wat extra inkomsten”, aldus een bron in ‘The Sun’. Voor prins Andrew is er als gevolg wel minder goed nieuws, want volgens bronnen gaat de hertog van York begin augustus vaak naar Balmoral voor een vakantie met zijn ex-vrouw Sarah Ferguson en zijn dochters Beatrice en Eugenie. “De hertog van York zal vermoedelijk niet blij zijn met het nieuws”, klinkt het verder nog in ‘The Sun’. “Hij is nogal gesteld op zijn tijd in Balmoral.”