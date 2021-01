Na verschillende incidenten: prins Ernst August van Monaco wordt vervolgd voor geweldpleging

Ernstige aanvaringen met justitie, het lijkt wel de laatste trend onder gekroonde hoofden. Naar Juan Carlos van Spanje loopt een corruptieonderzoek, zijn schoonzoon Iñaki zit ervoor in de cel, de FBI wil de Britse prins Andrew ondervragen en binnenkort zit ook Ernst August von Hannover in het beklaagdenbankje. Het Oostenrijkse gerecht heeft besloten de Duitse prins, op papier nog steeds de echtgenoot van prinses Caroline van Monaco, te vervolgen voor een reeks ernstige incidenten. De prins was telkens zo beschonken dat hij voor sommige feiten ontoerekeningsvatbaar is verklaard, maar op degene die hem wel worden aangerekend staat in Oostenrijk een maximumstraf van drie jaar. Het is niet de eerste keer dat Ernst August vervolgd wordt wegens geweldpleging, en nadat hij in september al eens in de gevangenis was beland, lijkt het twijfelachtig dat hij dit keer de dans ontspringt.