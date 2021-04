Na vernietigende pers en een pijnlijke breuk: tien jaar geleden strikte ‘Waity Katy’ officieel prins William

Het is een stralende dag wanneer William op 29 april 2011 zijn bruid Catherine aan het altaar van de Londense Westminster Abbey opwacht. Dat de ranke brunette geen blauw bloed door haar aderen heeft stromen, had een onoverkomelijk probleem kunnen vormen, maar geen mens die William zijn Kate niet gunt. Het burgermeisje is ontegensprekelijk de juiste vrouw op de juiste plaats, en daar zijn vele redenen voor. De dochter van Michael en Carole Middleton gedraagt zich altijd rustig, heeft een onberispelijk stijlgevoel, maar toont zich bovenal nederig, discreet en met een gloeiende hekel aan drama. De perfecte kwaliteiten voor een toekomstige koningin, zo beseft ook Queen Elizabeth, en dus geeft ze maar wat graag haar goedkeuring voor dit sprookjeshuwelijk. De trouwpartij mist wel één belangrijk persoon: Williams moeder, prinses Diana. Maar broer Harry verwoordt wat iedereen al lang weet: ‘Mama zou Kate geweldig gevonden hebben.’ Voor een portie moederlijke raad op koninklijk niveau is Kate dan al langs geweest bij Camilla, die in 2005 met Williams vader Charles getrouwd is. Camilla fluistert Kate een wijze les in: ‘Hoe je het kan volhouden naast een drukke prins? Zorg dat jouw hele leven op hem afgestemd is.’