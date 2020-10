Na vernietigend rapport: Luxemburgse koningshuis moet drastisch worden veranderd

Wat u nog niet wist over Elizabeth II: “De queen ziet haar paarden liever dan haar functie”

24 oktober Typisch voorbeeld van Britse plattelandsadel noemt Harry De Paepe de Britse koningin in Sausage: praktisch aangelegd en zuinig. Maar wat na haar dood? En wat zit er in ­godsnaam in die eeuwige handtas?