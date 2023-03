Na verlies derde dierbare in één week tijd: koningin Mathilde woont begrafenis overleden oom bij

Royalty Het ‘schandaal­hu­we­lijk’ van Leopold II en prostituee Blanche: “Na z’n dood ging ze er met z'n fortuin vandoor”

Prins Laurent bezorgt de koninklijke familie af en toe kopzorgen, maar die verbleken in het niets bij het schandaal dat koning Leopold II veroorzaakte begin vorige eeuw. De minderjarige prostituee Blanche Delacroix slaagde er toen in het hart van de vorst te veroveren. En z’n fortuin, want later verdween Blanche als een dief in de nacht met het leeuwendeel van de bezittingen van de vorst. Tot grote woede van het volk. “Via een ondergrondse tunnel kon ze de Koninklijke Villa binnendringen.”