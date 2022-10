Na uitstel: nieuwe publicatiedatum voor memoires van prins Harry is bekend

Royalty Koningin Máxima pakt uit met foto’s zonder make-up

Koningin Máxima blijft de wereld overvliegen, en dat doet ze in stijl. In één week tijd reisde de vorstin voor een driedaagse staatsbezoek met haar man naar en door Zweden, bezocht ze de Amerikaanse hoofdstad Washington voor haar VN-werk en vloog ze gisteravond naar Tanzania. Daar maakte ze indruk door zonder make-up uit het vliegtuig te stappen. Ze brengt vandaag en morgen een bezoek aan het Afrikaanse land in haar VN-rol als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.

18 oktober