Na prins Harry wil ook Meghan Markle een autobiografie uitbrengen: “Het gevaar dat mensen de Sussexen beu worden is reëel”

Volgens een bron aan ‘Daily Mail’ overweegt Markle om “volledig openhartig te zijn over haar tijd in de koninklijke schijnwerpers.” Niets zou taboe zijn, de hertogin wil graag álles vertellen. Naar verluidt tekenden Harry en Meghan in 2021 een deal voor vier boeken met uitgeverij Penguin Random House. Voor ‘Spare’ ontving de prins 20 miljoen. Eerder bracht Markle al een kinderboek uit en sommigen beweren dat de twee werken aan een boek over wellness. Het vierde boek zou dus een autobiografie zijn van de hertogin. “Ik zou het verrassend vinden als Meghan haar eigen verhaal niet zou publiceren, om eerlijk te zijn”, vertelde een Hollywoodagent aan ‘The Mail’. “’Spare’ is duidelijk prins Harry’s kans om zijn kant van het verhaal te vertellen, maar haar kant is even interessant. Ik bedoel, hoeveel actrices trouwen met een prins?”