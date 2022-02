Na prins Charles heeft nu ook zijn vrouw Camilla corona

Wat met de Queen?

Camilla en Charles zijn volledig gevaccineerd en hebben ook hun boosterprik al gehad. Charles is voor de tweede keer besmet. Ook in maart 2020 liep hij het virus op. Hij had toen enkel last van lichte symptomen, en kon na zijn quarantaine weer meteen aan het werk. Het is niet bekend of de prins nu opnieuw lichte symptomen heeft, en met welke variant van het virus hij besmet is. Woensdagavond waren Charles en Camilla samen op een gala van het British Asian Trust in het British Museum in Londen, waar de prins ook diverse handen schudde. Dinsdag deelde hij koninklijke onderscheidingen uit op Windsor Castle.