Na overlijden van peetoom koningin Mathilde: sterft nu ook de familievete over erfenis die familie d’Udekem d’Acoz verscheurde?

RoyaltyGraaf Raoul d’Udekem d’Acoz is overleden op 87-jarige leeftijd. Hij was de oom én peetvader van koningin Mathilde. Maar veel contact hadden de twee al lang niet meer, door een familieruzie over een erfenis. Een vete tussen de vader van Mathilde, Patrick d’Udekem d’Acoz, en zijn twee broers: Raoul dus en de flamboyante ‘nonkel’ Henri. De zaak bracht hen meermaals in de rechtbank. Alle drie zijn ze nu overleden, maar of de familievete daarmee ten einde is, is nog maar de vraag.