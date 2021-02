Na onrust op Île d'Yeu rond hun verbouwingen: welke buitenverblijven bezitten koning Filip en Mathilde?

Royalty REPORTAGE. Op visite op L’Ile d’Yeu waar buitenver­blijf onze koning in lastig parket brengt: “Als we uitzonde­ring gaan toestaan voor wie rijk en bemiddeld is, dan wordt het eiland voor de ‘bon chic, bon genre’”

6 februari 10 vierkante meter te veel en gemeentepolitiek uit het boekje: koning Filip belandde deze week in een mediastormpje over zijn buitenverblijf op het charmante eilandje Île d’Yeu aan de Franse westkust. Storm in een glas water of heeft onze vorst plots last van een godcomplex? Antwoorden kregen we na een lange autorit en een korte oversteek met de ferry.