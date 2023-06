Na ondervraging van zo’n zeven uur zit verhoor van prins Harry erop: “Pers heeft mij heel mijn leven misleid”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Tijdens zijn eerste verhoor gisteren probeerde prins Harry op een kalme en schijnbaar ontspannen manier aan te tonen dat mediagroep ‘Mirror Group Newspapers’ (MGN), eigenaar van tabloids als ‘Daily Mirror’ en ‘Sunday Mirror’, wel degelijk jarenlang z’n telefoon gehackt heeft en mensen uit z’n omgeving heeft omgekocht. Specifiek haalde de hertog van Sussex 33 artikels aan die volgens hem geschreven zijn op basis van “illegaal verkregen informatie”. MGN gaf eerder al toe dat een privédetective één keer de opdracht kreeg om “details” over prins Harry te verzamelen, maar de telefoonhacking en omkoping blijven ze in alle toonaarden ontkennen. Vandaag ging Harry - asstertiever en zelfzekerder dan gisteren - verder met het aanhalen van details uit de bewuste artikels die kunnen bewijzen dat zijn telefoon werd gehackt.

KIJK. Prins Harry komt aan op tweede procesdag in Londen.

Harry arriveerde kort voor 10 uur buiten het Rolls Building van de rechtbank in het centrum van Londen in een zwarte Range Rover, gekleed in een donker pak en zilveren stropdas, voordat hij op dinsdag weer de getuigenbank binnen ging om zijn betoog te doen. “Hij zal moeten bewijzen dat de door journalisten verzamelde informatie werkelijk is gebeurd. Dat is zijn grootste uitdaging”, zegt ‘Newsweek’-reporter Jack Royston. “Er is maar één versie van de waarheid: het was telefoonhacking of niet. Er is geen jury. Hij moet een rechter overtuigen. En die laatste zal een uitspraak doen op basis van het bewijs in de rechtszaal.”

Het was duidelijk dat de messen nog meer geslepen waren dan tijdens het vorige verhoor. De advocaat van Mirror Group Newspapers vloog er meteen in met enkele pittige vragen, waarop Harry hem een steek teruggaf: “Ook een goeiemorgen, meneer Green.” Kort daarna kon de advocaat het ook moeilijk verkroppen dat de prins de rechter zelf bleef aanspreken. “Mag ik de vragen stellen?”, klonk het bitsig. De toon van de rest van het verhoor was meteen gezet.

Green vroeg door over het artikel waarin beweerd werd dat Harry een lapdance had gekregen van een stripper, en zijn toenmalige vriendin Chelsy Davy, met wie hij 2004 tot 2011 een knipperlichtrelatie had, bijzonder kwaad was. Iets wat ze alleen konden weten door sms-verkeer tussen haar en Harry. Zo zei de prins zelf: “Er was een verhaal geschreven dat ik een naakte blondine op schoot had zitten. Dat is niet waar! Het is vreemd dat de Mirror-groep Chelsy’s mobiele nummer had. Waarom zou Chelsy ze dat geven? Ze moeten het hebben verkregen door middel van hacking.”

Advocaat Andrew Green KC werd hierna ook op de vingers getikt. Nadat hij beweerde dat het artikel “niets heeft toegevoegd dat niet al in andere artikelen was opgenomen of geïmpliceerd”, mengde David Sherborne, Harry’s advocaat, zich in de discussie. Hij was niet te spreken over de manier waarop Green zijn vragen stelt. Volgens Sherborne deed hij uitschijnen dat de feiten in het artikel waar zijn. Waarna de rechter Green effectief erop wees dat zijn vragen “niet helemaal gepast zijn”.

Harry en Chelsy Davy ten tijde van hun relatie.

Volledig scherm © AP

Een verhaal dat destijds door het inmiddels ter ziele gegane ‘News of the World’ werd gepubliceerd, bevatte details van een voicemail die prins William aan Harry had achtergelaten, waarin hij de stem van Chelsy Davy nabootste. De advocaat van MGN haalde de arrestaties van de hoofdredacteur en detective destijds aan als argument dat MGN-journalisten “het enorme risico” toch niet zouden nemen om ook gearresteerd te worden door telefoons van de royals te hacken. “Ik geloof dat het risico de beloning voor hen waard is”, reageerde Harry.

“William kreeg 1 miljoen pond als schikking”

Inzake ‘News of the World’ volgde er nog een grote onthulling door Harry. Het was al langer geweten dat zijn broer William een schikking met hen trof, nadat hij hen had aangeklaagd voor het onderscheppen van onder meer voicemails die Kate Middleton aan prins William stuurde terwijl hij in het leger diende. Dat beaamde Harry nu ook in de rechtbank, en hij hing er zelfs een prijskaartje aan vast: “Mijn broer kreeg 1 miljoen pond om rechtszaak tegen de tabloid te laten varen.” De betreurde koningin Elizabeth zou zelfs haar fiat gegeven hebben voor de schikking, en dat bemoeilijkt de zaak die Harry nu tegen dezelfde uitgever wil voeren in een van zijn drie andere rechtszaken (zie kader bovenaan, nvdr.).

Prins William en Harry.

Een ander ophefmakend artikel dat tijdens de getuigenis werd besproken, is “Hoera Harry is gedumpt”. Met die titel berichtte de mediagroep over de breuk tussen Harry en Chelsy Davy. Volgens de prins was de titel “op zijn zachtst gezegd kwetsend.” “Er wordt gelachen met een pijnlijk en private gebeurtenis”, voegde hij nog toe. Waarop de MGN-advocaat de rechter en Harry probeerde te overtuigen dat “de titel zeker niet de ondergang van zijn relatie moest ‘vieren’.”

Aan het einde van zijn verhoor in de getuigenbank werd Harry door zijn eigen advocaat David Sherborne gevraagd hoe hij zich voelt na het publiekelijke en vermoeiende kruiverhoor. “Het is veel”, zei prins Harry met een kraakje in de stem. En met die woorden mocht Harry beschikken.

Na zijn getuigenis bleef prins Harry nog in de rechtszaal om de ondervraging van Jane Kerr, voormalige royaltywatcher bij ‘The Daily Mirror’, te volgen. Haar naam komt voor op 10 van de 33 artikelen die als bewijsmateriaal werden aangeleverd. Kerr houdt voet bij stuk dat ze bij het ontvangen van nieuws steeds bevestiging vroeg bij de persbureaus van het paleis. Ze ontkent ook ooit betrokken te zijn geweest bij het onderscheppen van voicemail of privédetectives ingeschakeld te hebben. Opvallend detail uit haar getuigenis: de krant zou een deal gehad hebben met het paleis dat ze de prinsen met rust zouden laten in ruil voor exclusieve fotomomenten met Harry en William.

Na de getuigenis van journaliste Jane Kerr, verliet een zichtbaar vermoeide Harry de rechtszaal. Hij zwaaide naar de menigte die zich buiten had verzameld, stapte in een zwarte Range Rover en werd weggereden.

