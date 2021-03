Na nog geen jaar dienst: hoofd van organisatie Harry en Meghan neemt ontslag

Catherine St Laurent werkte aanvankelijk voor de Bill and Melinda Gates Foundation. De Canadese werd specifiek gerekruteerd door Harry en Meghan omdat ze alle kwaliteiten had om hun eigen organisatie, Archewell, in goede banen te leiden. Blijkbaar heeft St Laurent er nu - na minder dan een jaar dienst - voor gekozen om haar ontslag in te dienen. Het nieuws komt er na geruchten over Meghan, die haar personeel niet zo netjes zou behandelen. Binnen Buckingham Palace werd er intussen al een onderzoek geopend naar vermeende ‘pesterijen’, gezien al twee voormalige werknemers klacht hebben ingediend tegen de hertogin. “Meghan is gewoon onmogelijk om mee samen te werken”, klinkt het onder meer. Of Catherine om diezelfde reden is vertrokken, is voorlopig nog niet duidelijk. De uitvoerend directeur wenst geen commentaar te geven op haar vertrek. James Holt, hun hoofd van communicatie in de UK, neemt het voorlopig van haar over.