Na mysterie rond appartement in Parijs: hoe ziet het vastgoedportfolio van koning Albert en koningin Paola eruit?

Koninklijk paleis ontkent bericht over overval in “Parijse woning koningin Paola”: “Ze heeft geen apparte­ment in 8ste arrondisse­ment”

Eerder vanmiddag meldde de Franse krant ‘Le Parisien’ dat er ingebroken was in een appartement in Parijs dat eigendom van koningin Paola zou zijn. De woordvoerder van het koninklijk paleis spreekt die bewering nu tegen. Volgens ‘Le Parisien’ vond de inbraak plaats in Parc Monceau, in het achtste arrondissement, maar Paola zou daar helemaal geen appartement hebben.

18 november