Na moord op Myriam Ullens: koningin Mathilde verliest derde dierbare in één week tijd

Royalty Prins Harry vreesde voor de veiligheid van zijn ex-vrien­din Chelsy Davy: “Ze voelde zich opgejaagd”

Prins Harry (38) was dinsdag opnieuw aan zet in zijn rechtszaak tegen Associated Newspapers. De hertog van Sussex beweerde dat zijn ex-vriendin Chelsy Davy (37) op regelmatige basis werd lastiggevallen door de paparazzi. Daarnaast zou de pers ook privédetectives ingeschakeld hebben om de vluchtgegevens van zijn voormalige partner te achterhalen.