Na koning Charles en koningin Camilla: koning Filip nu ook te gast bij Jordaanse koning

Royalty “Een Vlaamse merrie met een paardenkop”: het gênante verhaal van Anne of Cleves, de 4de vrouw van Henry VIII

Het is misschien één van de eerste catfishing-verhalen uit de geschiedenis: de Britse vorst Henry VIII viel als een blok voor een “prachtig portret” van Anne of Cleves, die hij meteen uitkoos als zijn vierde vrouw. Toen hij voor het eerst zijn oog op haar liet vallen, kon hij er echter niet van over hoe “afschuwelijk lelijk” ze was, en de huwelijksnacht werd een ware ramp. Toch wist ze de moordlustige vorst te overleven. Dit is het tenenkrullend gênante verhaal van Anne of Cleves, het Duitse meisje dat afgewezen werd door een man die ze in feite nooit wilde.