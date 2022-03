Na het ongeval van prins Friso sloten de Oranjes hun rangen: zo gaat het nu met prinses Mabel

Royalty Nederland­se prinses Mabel Wisse Smit heeft leven weer op de rails: “De dalen zijn minder diep”

Na de dood van haar man, de Nederlandse prins Friso, bleef prinses Mabel Wisse Smit (52) wonen in het huis in Hammersmith, in het westen van Londen, dat zij en Friso kochten toen ze hun eerste dochter verwachtten. Mabel voelt er zich thuis en dat is niet verwonderlijk, want Hammersmith is volgens makelaars een van de meest gewilde buurten van Londen. Sinds het begin van de coronacrisis verblijft Mabel echter met haar dochters Luana (15) en Zaria (14) in Nederland. Een terugkeer naar Engeland lijkt nog niet meteen in zicht.

17 oktober