Na het fiasco van Amalia: hoe zwaar wordt onze kroonprinses Elisabeth beveiligd?

Royalty Waggelen door de dierentuin en lopen in plassen: prinses Eugenie deelt schattige beelden van jarig zoontje

Het zoontje van de Britse prinses Eugenie (32) is op 9 februari twee jaar geworden en dat viert de mama door enkele schattige beelden te delen op haar Instagram. Op de beelden zien we August Brooksbank dolgelukkig in de dierentuin, zijn papa uitwuiven en in plassen springen. Prinses Eugenie en haar man Jack Brooksbank maakten in januari bekend dat ze een tweede kindje verwachten.

10 februari