Na de gewaagde privéfoto’s: “Nederlandse prinses Alexia al feestend gespot in Argentijnse nachtclub”

RoyaltyDe Nederlandse Alexia doet haar reputatie van ‘rebelse prinses’ opnieuw alle eer aan. In oktober vorig jaar doken er al enkele gewaagde feestfoto’s van de (nu) 17-jarige dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima op. Ondertussen staat Alexia opnieuw in de schijnwerpers. Argentijnse media schrijven namelijk dat ze het meisje gespot hebben in een nachtclub in Buenos Aires.

De Nederlandse prinses is er wel niet op feestvakantie met haar vriendinnen. Volgens bronnen brengt Alexia samen met haar familie de kerstperiode door in het zonnige Argentinië. Dat de dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima met volle teugen van haar vakantie geniet, is alvast overduidelijk. In het Argentijnse tijdschrift ‘Caras’ en op de nieuwswebsite ‘A24’ staat namelijk te lezen dat Alexia, die zelf half Argentijns is, afgelopen vrijdagavond doorgebracht heeft in Tequila, een exclusieve nachtclub gelegen in Buenos Aires.

Feestbeest

De discotheek in kwestie is erg in trek bij beroemdheden. De club betreden, doe je dan ook niet zomaar. Wie zijn of haar beentjes wil losgooien op de dansvloer, moet eerst lid zijn van de club. Zonder lidmaatschap kom je er niet in. Ooggetuigen hebben aan Argentijnse media laten weten dat de prinses er niet alleen was. De 17-jarige dochter van Willem-Alexander had enkele vrienden mee. Daarnaast was ook de security van het meisje van de partij.

Het is wel geen geheim dat prinses Alexia graag de bloemetjes buitenzet. In oktober vorig jaar dook er al een gewaagde feestfoto van de Nederlandse royal op. De dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, die destijds nog maar zestien jaar oud was, droeg op de foto een vuurrode, kanten lingerie-body en een zwarte minirok. Daar bleef het bovendien niet bij: samen met een groep vriendinnen poseerde de prinses met haar billen naar de camera gedraaid. Het beeld zorgde destijds voor heel wat ophef bij onze noorderburen. Volgens de strenge mediacode is het namelijk verboden om privébeelden van minderjarige royals openlijk te vertonen.

