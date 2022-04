“Na alles wat ik heb meegemaakt...": waarom Jordaanse prins Hamzah zijn koninklijke titels écht opgeeft

RoyaltyDe Jordaanse Hamzah bin Hussein (42) doet plots afstand van zijn koninklijke titels en gaat niet langer als prins door het leven. Dat staat in een statement dat op zijn officiële Twitteraccount werd gedeeld. Een “conflict van persoonlijke overtuigingen en waarden”, klinkt de verklaring. Een ongeziene zet, al hangt er achter de schermen van het Jordaanse koningshuis al veel langer onweer in de lucht. Of hoe zijn vertrek in realiteit de kroniek is van een bittere broedertwist en een aangekondigd afscheid.