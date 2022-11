Na alle kritiek op de vorstin: waarom Monaco eindelijk de échte prinses Charlene leert kennen

Royalty Van schandaal­prin­ses tot liefhebben­de (groot)moeder: prinses Stéphanie van Monaco vindt eindelijk rust

In de zomer van 1992 was Stéphanie van Monaco (57) niet uit de schandaalpers weg te denken, vandaag houdt ze zich het liefst ver weg van de aandacht. Nu haar eigen kroost het nest uit is, ontfermt ze zich vol liefde over Jacques en Gabriella (7), de tweeling van haar veelgeplaagde schoonzus Charlene. Bovendien onthulde zoon Louis (30) dat ‘de rebel van de Rots’ zich mag opmaken voor het grootmoederschap. “Laat mij maar in alle sereniteit voortgaan met mijn leven.”

