Na Adele en Ed Sheeran passen ook Harry Styles, Elton John en de Spice Girls voor het kroningsconcert van koning Charles

De hoop was groot. Het leek erop alsof de Spice Girls zo goed als zeker zouden optreden tijdens het kroningsconcert, maar een langverwachte reünie zit er dan toch niet in. ‘Daily Express’ laat daarbij ook nog weten dat zowel Elton John als Harry Styles die dag op tournee zijn en hun schema’s niet kunnen verschuiven. “Organisatoren werken tegen de klok om een spectaculaire line-up samen te stellen, maar ze botsten op enkele uitdagingen”, vertelde een bron aan ‘The Sun’. “Elton John stond bovenaan Charles’ lijst, maar vanwege zijn Europese tournee, waarbij hij de vrijdag ervoor in Duitsland optreedt, geraakt hij niet op tijd in Groot-Brittannië. Ondertussen is dé artiest van het moment, Harry Styles, ook bezig met een tour en kan hij zijn belangrijkste bandleden niet bij elkaar krijgen, omdat ze broodnodige pauze nodig zullen hebben.”

Maar wie komt er dan nog wel? Voorlopig bevestigden Kylie Minogue en Take That al wel. Die laatsten zouden naar verluidt de headliner van het concert worden. De boyband is dan ook al jarenlang een favoriet van het Britse koningshuis. In 2007 traden ze op tijdens ‘Concert for Diana’, waar Kate Middleton luidkeels meezong met ‘Back for Good’. Geruchten doen de ronde dat Kate straks ook mag meezingen met Lionel Richie. “De grootste namen en acts in de wereldmuziek worden benaderd voor het concert”, aldus een bron. “Als je een lijst maakt van de populairste acts ter wereld van de afgelopen 30 jaar, dan worden ze allemaal overwogen. Maar Take That stond bijna bovenaan die lijst en het is een enorme catch voor de organisatoren om zo vroeg te pakken te krijgen.”