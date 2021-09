Mysterieus overlijden houdt Brits ‘prinsessenstadje’ in de ban: “We behandelen dit als onverklaarbaar”

Royalty De ene is een rebelse tiener, de andere een schuchtere scholier: dit zijn Alexia en Ariane, de zussen van kroonprin­ses Amalia

1 augustus Wat zich achter de paleismuren afspeelt, blijft over het algemeen een groot geheim. Maar af en toe geven de royals een kijkje in hun leven, zoals tijdens de jaarlijkse zomerfotosessie van het Nederlandse koningshuis deze maand. Daarbij kon de toekomstige koningin Amalia natuurlijk op veel aandacht rekenen, maar ook haar zussen Alexia en Ariane werden eens in de spotlight gezet. Wie zijn deze twee ‘onzichtbare’ prinsessen, die in de schaduw van hun grote zus leven?