Mysterie wordt groter: tweede verbannen zoon van Thaise koning opgedoken én alweer vertrokken

Royalty Is alles weer koek en ei tussen Harry en Meghan, of is er meer aan de hand? “Ze zijn opvallend minder handtaste­lijk”

Een romantische date voor Meghans 42ste verjaardag en een video waarin ze samen met Harry (38) alle geruchten van tafel veegt: op het eerste zicht lijkt alles weer koek en ei tussen de Sussexen. Het koppel doet er alles aan om de geruchten over een nakende scheiding de kop in te drukken. Toch valt het royalty-experts op dat het paar plots veel minder aanhankelijk is geworden dan vroeger. Een aanpassing van hun tactiek, of zit er nog altijd een haar in de boter?