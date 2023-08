Mysterie weer groter: Charlène van Monaco verwijdert profiel op sociale media

Wat is er toch aan de hand met prinses Charlène? De geruchtenmolen draait opnieuw op volle toeren. Hoewel het account van haar stichting voor het goede doel nog steeds overeind staat, is er van het persoonlijke account van de prinses geen spoor meer te vinden. De prinses gebruikte het platform onder de naam ‘HSH Princess Charlène’ en deelde er heel wat persoonlijke momenten. Maar wat de reden ook mag zijn, Charlene kiest er duidelijk voor om (voorlopig?) in alle stilte te handelen.

Op dit moment is het nog niet duidelijk wie het profiel heeft verwijderd, en waarom. Was het inderdaad prinses Charlene zelf? Was het haar eigen keuze of werd ze hiertoe gedwongen? Of werd ze misschien gehackt of gaat het om een technisch probleem? Ook is het nog de vraag of de 45-jarige prinses zal terugkeren naar de sociale media. Is Charlene, die al maanden achtervolgd wordt door scheidingsgeruchten, van plan om volledig uit de spotlights te stappen? De toekomst zal het uitwijzen.