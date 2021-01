Mysterie rond verwonding Thaise prinses Sirindhorn: “Is ze geduwd?”

Dat doet vermoeden dat ze haar enkels niet alleen heeft bezeerd, maar wellicht ook gebroken, al werd dat er niet bij verteld. In het bericht stond enkel dat de prinses na de val moeite had met wandelen, wat niet echt op een serieuze verwonding lijkt te wijzen. Op de Facebookpagina van een nieuwsgroep toonden fans zich dan ook erg ongerust over het bericht. "Als ze zo'n smak heeft gemaakt, wat was ze dan aan het doen en heeft ze dan geen andere kwetsuren?", klonk het bijvoorbeeld. "Is ze soms geduwd?", vroeg een andere fan zich dan weer wantrouwend af.

Een woordvoerder van het paleis wilde geen nadere toelichting geven. De ongehuwde prinses Sirindhorn werkt in Thailand een geheel eigen programma af, ver weg van haar broer koning Vajiralongkorn, die ze slechts een enkele keer tegenkomt bij bijzondere herdenkingsdagen. Ook met z'n oudere zus Ubolratana Rajakanya heeft de koning een weinig hartelijk contact. In 2019 ondermijnde hij nog haar poging om mee te doen met de verkiezingen. De verrassende kandidatuur van zijn oudere zus was “ongepast” en in strijd met de grondwet, klonk het toen. In een schriftelijke verklaring zei Vajiralongkorn bovendien dat prinses Ubolratana “zeer gerespecteerd is door alle koninklijke familieleden”, maar dat de monarchie in Thailand boven de politiek moet blijven staan. “Haar betrokkenheid bij de politiek druist in tegen de al lang bestaande nationale traditie en is erg ongepast”, klonk het, waarna Ubolratana haar kandidatuur stilletjes weer introk.