Musicalfanaat, drietalige opvoeding en hulpje in een strandtent: dit wist je nog niet over de jarige kroonprinses Amalia

Royalty Prins Charles wil auteur aanklagen die beweert dat hij de ‘racisti­sche royal’ is

De Britse prins Charles (73) is kwaad op de auteur van het boek ‘Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan’. Christopher Andersen schrijft daarin namelijk dat Charles de zogenaamde ‘royal racist’ is, die zich vragen stelde bij de huidskleur van Archie - het zoontje van prins Harry (37) en Meghan Markle (40).

29 november