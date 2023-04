Moment van verzoening of pure schijn? “Kate vond die wandeling met Harry en Meghan ondraaglijk”

RoyaltyEven dacht men dat de storm was gaan liggen: toen prins William, prinses Kate, prins Harry en Meghan Markle samen aan de poorten van Windsor Castle verschenen na de dood van Queen Elizabeth, leek alles weer koek en ei. Maar niets is minder waar, zo schrijft de auteur van een nieuw en schokkend boek: “Ze werden gedwongen, en vooral Kate was erdoor aangedaan.”

In ‘Our King: Charles III — The Man And The Monarch Revealed’ onthult auteur Robert Jobson hoe het er de laatste jaren achter de schermen aan toe ging in het paleis. Bronnen binnen de paleismuren konden hem bevestigen dat de iconische wandeling van de ‘fab four’ na de dood van Queen Elizabeth, slechts “een illussie” was.

Enkele dagen na de dood van Queen Elizabeth kwamen de vier royals samen naar de poorten van Windsor Castle, waar ze kwamen kijken naar de bloemen die omstaanders hadden neergelegd voor de overleden koningin. Ze gingen ook handjes schudden en bedankten de aanwezige Britten voor hun steun.

Maar wie dacht dat de strijdbijl daardoor begraven was, dacht verkeerd, aldus Jobson. “Het was niet iets dat ze vrijwillig deden. Het werd hen opgelegd, om de schijn hoog te houden. Er ging te veel aandacht naar de aanwezigheid van Harry en Meghan, en de vete die momenteel speelt binnen het koningshuis. De wandeling moest een bliksemafleider worden.”

“Het was een idee van William”, zegt de auteur. “Hij vond het een belangrijk teken van eenheid en verbintenis in moeilijke tijden. Het werd héél last minute beslist, omdat de prins geen andere uitweg meer zag.”

Volledig scherm Was dit moment van verzoening gewoon schone schijn?

“Moeilijkste dat ze al moest doen”

Maar vooral Kate, de nieuwe prinses van Wales, had het erg moeilijk met de situatie. “Ze gaf achteraf toe aan een andere senior royal dat die wandeling één van de moeilijkste dingen was die ze tijdens de job al had moeten doen. Zo sterk waren haar gevoelens van ongemak, omdat de ruzie tussen de twee koppels op een hoogtepunt was.”

“Zelfs de Queen zelf had bij leven nog uitgedrukt dat ze het gedrag van Harry en Meghan niet snapte. Ze vond hun publieke negatieve houding tegenover de monarchie “echt gestoord”. Daarnaast was het al bekend dat Charles en William niet meer alleen wilden zijn met Harry, omdat ze bang waren dat hij dan achteraf zou liegen over wat er tussen hen werd gezegd. Je weet dat het vertrouwen volledig weg is, als je eigen familie getuigen nodig heeft om nog met je om te gaan.”

“Kate steekt haar emoties normaal gezien niet graag weg. Ze kan het wel, zoals bleek uit de wandeling. Maar het vraagt veel energie. Ze was dus allerminst blij met de beslissing... Het toonde een eenheid die er eigenlijk niet was.”

Komen ze naar de kroning?

Volgens insiders hebben Harry en Meghan intussen nog altijd niet laten weten of ze op 6 mei naar de kroning van Charles zullen komen, hoewel de officiële deadline om iets te laten weten vorige week al verstreken is. “Het bezorgt de organisatoren van het evenement veel problemen, omdat ze niet weten hoe ze het zitplan voor de kerk moeten indelen”, klinkt het. “We hebben uit goede bron vernomen dat ze op het punt staan om publiekelijk bekend te maken of ze naar de kroning komen of niet, maar het paleis heeft alvast nog niets gehoord.”

Volledig scherm Was dit moment van verzoening gewoon schone schijn? © Photo News

Volledig scherm Was dit moment van verzoening gewoon schone schijn? © Photo News