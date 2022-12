Moet Kate haar kinderwens opbergen nu ze prinses van Wales is? “Als ze nu nog eens zo ziek wordt, kan dat grote gevolgen hebben”

RoyaltyZe staat nu al bekend als de ‘royaltymoeder van het jaar’, maar als het van de Britse prinses Kate (40) afhangt zou er zeker nog een vierde kindje bij mogen. Volgens insiders zouden zowel zij als haar echtgenoot, prins William (40), een nakomertje wel zien zitten. Maar is het nog mogelijk om een broertje of zusje voor George (9), Charlotte (7) en Louis (4) op de wereld te zetten? Nu ze officieel de toekomstige koningin van Groot-Brittannië is, heeft Kate namelijk heel wat andere verplichtingen. Om nog maar te zwijgen van haar risico op zware zwangerschapsmisselijkheid. “Het is nog niet duidelijk of ze haar hart zal volgen, of haar plicht.”