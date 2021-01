Minnaar van Lady Di doet boekje open over beruchte interview met BBC: “Hij vulde haar hoofd met rotzooi”

25 jaar geleden kluisterde prinses Diana 23 miljoen Britten aan de buis met nooit eerder vertoonde ontboezemingen over hun koninklijke familie. In die bewuste uitzending van het BBC-programma ‘Panorama’ sprak de prinses van Wales tegen journalist Martin Bashir de onsterfelijke woorden: “We waren met drie in dit huwelijk, dus het was een beetje druk”, een sneer naar Camilla Parker Bowles, toen nog prins Charles’ maîtresse. Daarnaast vertelde Diana over haar eigen affaire met officier James Hewitt. “Ik was stapelverliefd op hem.” Het interview schokte koningin Elizabeth II zodanig dat ze haar zoon onmiddellijk aanspoorde om de echtscheiding in gang te zetten, om Diana uit de familie te zetten.

De controverse rond het interview begon nadat de Britse zender Channel 4 in november 2020 de documentaire ‘Diana: The Truth Behind the Interview’ uitzond. Daarna begon de molen te draaien en kwam het ene schandaal na het andere boven. De prinses van Wales zou door de BBC paranoïde zijn gemaakt met valse documenten en een web van leugens. Zo werden bankafschriften vervalst om te laten uitschijnen dat mensen van het Britse hof waren omgekocht om informatie over Diana en prins Charles te verspreiden. Mede daardoor zou Lady Di geneigd geweest zijn om uitgebreid haar verhaal te doen over haar leven aan het hof, haar ellendige huwelijk en de affaire van Charles met Camilla. Ook zou journalist Martin Bashir geïnsinueerd hebben aan Lady Di dat ze vermoord zou worden. Momenteel is er een onderzoek bezig naar het interview om de waarheid aan het licht te brengen.

Persoonlijke vragen

Nu doet ook Hasnat Khan zijn boekje open, en ook hij is niet mild voor journalist Martin Bashir. De in Pakistan geboren hartchirurg had een romance met Diana die begon in 1995, slechts een paar weken voor het ‘Panorama’-interview. Hun affaire eindigde in de zomer van 1997, kort voor het fatale auto-ongeluk van de prinses in augustus. Op dat moment had Diana al een nieuwe relatie met Dodi Fayed, de zoon van de Egyptische miljardair Mohamed Al-Fayed. Het koppel zat samen in de auto en was aan het vluchten voor de paparazzi, toen hun wagen crashte in een tunnel in Parijs. Lady Di, Dodi en hun chauffeur overleefden het accident niet.

Hasnat Khan en Diana hebben journalist Bashir ontmoet in januari 1996 en er een erg ongemakkelijk gesprek mee gehad. “Vanaf het begin begon hij me de meest directe persoonlijke vragen te stellen over Diana en onze relatie. Waarom zijn we niet getrouwd? Wanneer gingen we trouwen? Dat soort dingen”, vertelt Khan aan de Daily Mail. “Hij zei ook wij een rolmodel konden zijn, als koppel bestaande uit een moslim en een westerse vrouw. Ik schaamde me enorm. Diana en ik kenden elkaar nog niet zo lang en we hadden het nooit over trouwen gehad. Het was brutaal van een man die ik niet kende om zo tegen ons te praten.”

“Mama, Martin Bashir is geen goed mens”

De chirurg vindt het degoutant dat Martin Bashir misbruik maakte van Lady Di haar tederheid. “Een van haar meest aantrekkelijke eigenschappen was haar kwetsbaarheid. Dat was hetgene wat haar geliefd maakte bij het publiek. Bashir heeft daarvan geprofiteerd. Hij was erg overtuigend naar Diana toe, hij vulde haar hoofd met rotzooi. Ik belde haar achteraf om te zeggen dat ze hem niet mocht vertrouwen en dat het beter was om niets met hem te maken te hebben.”

Uiteindelijk was het prins William die zijn moeder overtuigde om de banden met Bashir te verbreken. “William was op dat moment maar 13 jaar oud. Hij zei tegen Diana: ‘mama, Martin Bashir is geen goed mens’”, aldus Hasnat. De prins heeft ondertussen al gereageerd op het controversiële interview. Hij is blij dat er een nieuw onderzoek komt naar de gang van zaken rondom het interview. “Dit onafhankelijke onderzoek is een stap in de goede richting. De waarheid moet aan het licht komen, zodat deze zaak afgesloten kan worden”, besluit de prins.

