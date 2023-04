Minder formeel en vlees wordt vervangen door groentjes: wat we al zeker weten over de kroning van Charles

RoyaltyOp 6 mei is het zover, dan wordt Charles III officieel gekroond tot koning der Britten. Het wordt een groot evenement dat meerdere dagen in beslag zal nemen. Dit zijn de dingen die we intussen al zeker weten over zijn kroning.

Een vroege start

De kroning van Charles begint op zaterdag 6 mei om 11 uur. Hoe lang de ceremonie precies zal duren, is niet bekend. Het kan immers dat er hier en daar iets uitloopt.

De route die Charles en Camilla zullen afleggen

Koning Charles en koningin-gemalin Camilla stappen ‘s ochtends vanaf Buckingham Palace in de Diamond Jubilee State Coach, de koets die werd gemaakt vanwege het 60-jarig troonjubileum van koningin Elizabeth in 2012. De tocht leidt langs onder meer The Mall en Parliament Square naar Westminster Abbey, waar de ceremonie om 11 uur lokale tijd (12 uur in België) begint.

Na de dienst nemen Charles en Camilla ongeveer dezelfde route terug in de Gold State Coach voor de optocht. Die gouden koets reed vorig jaar tijdens het 70-jarig troonjubileum van Elizabeth voor het eerst in twintig jaar weer door Londen.

De dresscode is minder formeel

Volgens paleismedewerkers ziet Charles zijn kroning als minder bombastisch dan die van Elizabeth II. En dat vertaalt zich ook naar de dresscode. “Hij heeft voorlopig de ‘daytime formal dress code’ uitgekozen voor zijn kroning", klinkt het. “Dat betekent dat er geen tiara’s gedragen zullen worden door de koninklijke vrouwen, maar wel hoeden.” Het is een ietwat controversiële beslissing, gezien bepaalde royalty-fans graag nog eens een glimp van de kroonjuwelen willen opvangen.

Harry komt, Meghan niet

Prins Harry (38) zal dan toch de kroning van zijn vader bijwonen. Daar was lange tijd onzekerheid over. Zijn echtgenote, Meghan Markle (41), blijft echter thuis in de VS, bij de kinderen. Hun zoontje, Archie, viert namelijk nét op 6 mei zijn vierde verjaardag.

Take That en Katy Perry komen optreden

De Katy Perry en de boyband Take That zullen op 7 mei, de dag na de kroning, komen optreden tijdens de festiviteiten voor het Britse volk. Die gaan nog enkele dagen door na het event zelf. Ook Lionell Richie en Andrea Bocelli zullen hun opwachting maken. Aanvankelijk was het niet makkelijk voor Charles om kandidaten te vinden, want vele A-listers stuuden hun kat.

De Britten eten groentjes dit jaar

Speciaal voor de kroning delen Charles en Camilla een speciaal recept: de ‘Coronation Quiche’ of de ‘kroningsquiche’. Het gerecht is persoonlijk uitgekozen door het Britse koningspaar en bevat spinazie, tuinbonen en dragon.

De bedoeling is dat het gerecht centraal zal staan tijdens de ‘Coronation Big Lunch’ op 7 mei 2023, de dag na de kroning van Charles. Op verschillende plaatsen komen Britten dan samen voor een straatfeesten en evenementen. Koning Charles kiest voor een gerecht zonder vlees, in tegenstelling tot zijn moeder, koningin Elisabeth II. Voor haar werd een vleesgerecht gemaakt in 1953: de zogenaamde ‘Coronation Chicken’.

