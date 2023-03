Minder dan verwacht: Fabiola’s collier geveild voor 630.000 euro

RoyaltyEen waardevolle halsketting van wijlen koningin Fabiola is onder de hamer bij Sotheby’s voor een bedrag van 630.000 euro. Daarmee bleef de opbrengst wat onder de verwachtingen. Het wereldvermaarde veilinghuis had een opbrengst tussen 650.000 en 850.000 euro verwacht.

Sotheby’s in Parijs veilde vandaag een halsketting die volgens de inventarisatie nu nog in het bezit is van “een belangrijke Europese adellijke familie”. Experts wisten te achterhalen dat hij vroeger toebehoorde aan koningin Fabiola. Zij stamde af van een adellijk geslacht uit Madrid en was als echtgenote van koning Boudewijn lid van de Belgische koninklijke familie.

Het startbod voor de collier bedroeg 550.000 euro, maar Sotheby’s verwachtte een opbrengst tussen 650.000 en 850.000 euro. Er kwamen vier biedingen binnen, waarvan 630.000 euro het hoogste was, dus onder de verwachtingen. Juwelenkenners noemen het een “schat” en spreken van een gemiste kans dat die niet in de collectie van de Belgische koninklijke familie is gebleven. Ze vermoeden dat de collier na de dood van Fabiola in 2014 naar haar Spaanse familie is teruggekeerd. De anonieme verkoper woont dus hoogstwaarschijnlijk in Madrid en niet in Laken.

Fabiola droeg het pronkstuk onder meer in 1992 op een diner met de Franse president François Mitterrand en diens echtgenote Danielle in Parijs.

Fabiola droeg het pronkstuk onder meer in 1992 op een diner met de Franse president François Mitterrand in Parijs. De ketting dateert van 1925 en is dus bijna honderd jaar oud. Hij is gemaakt van fijne parels, saffieren en diamanten. Fabiola had het sieraad zelf gekregen van haar moeder Doña Blanca de Aragón y Carrillo de Albornoz, die hem aan had op het huwelijk van haar dochter met Boudewijn in 1960.

