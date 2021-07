Miljoenendeals en een erfenis van prinses Diana: zoveel verdienden Harry en Meghan al sinds de Megxit

Royalty Prins William kondigt twee dagen na broer Harry ook nieuw boek aan

22 juli Opvallend nieuws over de Britse prins William (39). Twee dagen nadat prins Harry had bekendgemaakt met zijn memoires te komen, kondigde zijn broer woensdag óók een nieuw boek aan op sociale media. Het gaat in tegenstelling tot Harry echter niet om zijn memoires: waar Harry zijn levensverhaal neerpent, komt William met een boek over zijn eigen ‘Earthshot Prize’.