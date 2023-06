“Miljoenendeal tussen Meghan Markle en Dior gaat niet door”

Royalty “Een jeansbroek was uit den boze”: koning Filip wekt met tuinfeest legenda­risch evenement opnieuw tot leven

Met het groots opgezette tuinfeest bij hem thuis in Laken is koning Filip (63) begonnen aan de festiviteiten voor zijn tiende verjaardag op de troon. Hij bracht daarmee een koninklijke traditie weer tot leven, want vroeger waren Garden Party’s jaarlijkse topevenementen aan het Belgische Hof. Wie organiseerde het eerste tuinfeest? Wie stond op de gastenlijst? En op welke maaltijd werden de gasten getrakteerd? Story duikt in de geschiedenisboeken. “Het thema was ‘Dit is Belgisch’. En daar hoorde dus regen bij.”