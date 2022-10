Miljoenendeal met Netflix in de vuilbak? “Harry en Meghan maken zich zorgen over hun uitspraken over de royals”

Normaal gezien zou de langverwachte samenwerking in december op Netflix verschijnen. In enkele afleveringen zouden we zo een exclusieve blik krijgen op het liefdesverhaal tussen prins Harry en Meghan Markle. Maar ook de royals zouden niet onbesproken blijven. Geen sprookje dus, want de twee zouden tijdens het filmen - wat een jaar duurde - namelijk tegenstrijdige verhalen hebben beschreven. Wat in Harry’s memoires staat en wat ze voor de camera beweerden, strookt niet. En ook al kreeg het boek voorlopig nog geen officiële verschijningsdatum, het rolde de laatste maanden al wel serieus over de tongen. Ook daarin zouden we een blik achter de muren van het Britse paleis krijgen. Iets waar die laatsten niet meteen op zaten te wachten.

Daarnaast liet Netflix ook duidelijk weten dat er geen garantie is dat de reeks daadwerkelijk verschijnt. Moesten ze echt de daad bij het woord voeren, dan lopen Harry en Meghan miljoenen mis. “Ze bevinden zich nu in een riskante positie”, aldus een bron van Netflix. Het koppel zou zich zorgen maken over de ingeblikte beelden, waardoor er vertraging op zit. “Natuurlijk kunnen ze zich zorgen maken over wat ze op camera over de royals gezegd hebben, maar Netflix heeft de macht in hadden. Zij hebben het laatste woord over wat er uitgezonden wordt.” Als Netflix écht alles wil afblazen, hebben ze dat recht. “Ze wisten welke deal ze aangingen. Dat ze hertog en hertogin zijn, maakt geen verschil. Als er geen afspraken of tegemoetkomingen worden gemaakt, kan de deal klappen.”