Mike Tindall vertelt in survivalreeks over hoe het is om in Buckingham Palace te verblijven: “Ik loop er rond in jeans”

RoyaltyMike Tindall (43), echtgenoot van Queen Elizabeths kleindochter Zara, is een deelnemer van het Britse survivalprogramma ‘I’m a Celebrity... Get Me Out of Here!’ Tijdens de meest recente aflevering, is te zien hoe Tindall met een medekandidaat zijn leven als royal bespreekt: “Ja, ik heb meermaals in Buckingham Palace gelogeerd.”

Tindall is een voormalige rugbyspeler en trouwde in 2011 met Zara Tindall, het nichtje van koning Charles. Onlangs werd bekendgemaakt dat hij deel zou nemen aan het Britse survivalprogramma ‘I’m a Celebrity... Get Me Out of Here!’, waarin beroemdheden moeten zien te overleven in een jungle zonder comfort, terwijl ze het in verschillende opdrachten tegen elkaar moeten opnemen.

Intussen zijn er al heel wat afleveringen op de buis verschenen. Maar in de laatst verschenen episode werd er opvallend veel aandacht besteed aan de Britse royal. Zo vraagt kandidaat Owen Warner of Tindall ooit al eens verbleef in Buckingham Palace. Daarop reageert de royal: “Ja, meer dan een keer.” Hij legt verder uit: “Heel wat van de kamers in het paleis zijn staatsruimtes en er is maar een heel klein gedeelte ervan ingericht om er te leven.” Geïntrigeerd door het antwoord, vraagt Warner op zijn beurt: “Kan je ‘s ochtends gewoon je kamer verlaten zonder volledig opgekleed te zijn?” Mike bevestigt: “Ja, ik draag gewoon een jeans en een T-shirt.”

Kennismaking

Later in het gesprek vraagt Owen ook naar zijn kennismaking zijn echtgenote Zara: “Wist je dat ze blauw bloed had voor je haar beter leerde kennen?” Daarop reageert Mike: “Ja, ik wist dat ze de dochter was van prinses Anne. En Anne is de vertegenwoordiger van het Schotse rugbyteam.” Verder legt Mike ook nog uit dat hij helemaal geen druk ondervond om Zara beter te leren kennen. Zo waren William en Harry grote fans van zijn rugbyteam, waardoor hij de koninklijke familie al meermaals had ontmoet vooraleer hij Zara beter leerde kennen.

